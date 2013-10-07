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Старт группы "Близость и свобода в отношениях"
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Лекция: Вранье и правда в нашей жизни
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Психолог, психотерапевт
В нашей стране и культуре понятие психолог прижилось намного прочнее, чем понятие психотерапевт. В действительности же, называя специалиста психологом люди очень часто имеют ввиду именно психотерапевта. Хотелось бы немного сменить акценты, расставив все на свои места.
Психологом может называться любой человек, получивший соответствующее высшее образование. Для того же, чтобы стать психотерапевтом, после окончания ВУЗа необходимо еще освоить практические методики работы с людьми. Именно этими практическими и современными знаниями отличается в первую очередь психотерапевт. Психолог же имеет лишь багаж академических университетских знаний.
На освоение уходят годы и даже вся жизнь, но только так можно стать действительно полезным людям.
Когда ищут психолога…
Психолога ищут в моменты замешательства. Когда что-то в жизни перестает нравится, или еще хуже – начинает мешать. Когда самостоятельно найти ответы и решить проблемы не получается. Когда приходит понимание, что оставаться самому бессмысленно.
Возникает вопрос: так кого же мы ищем, когда нам нужна помощь?
Ответ очевиден: нужен психолог и одновременно психотерапевт.
Что дает консультация психотерапевта…
Грамотный психолог - психотерапевт не дает рекомендаций и готовых рецептов. Он видит проблемные моменты и помогает взглянуть на них объективно.
Он не лечит и не учит жить, а оказывается тем надежной опорой и зеркалом, которое отражает жизнь такой, какая она есть. Общение с психотерапевтом иногда снимает «розовые очки», иногда наоборот – делает жизнь ярче.
А главное – дает возможность меняться самому и менять свою жизнь!
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Супружеская измена – психология отношений
Измена жены либо мужа всегда означает проблему в отношениях
Измена в семье чаще всего означает проблемы. И в первую очередь проблемы у того, кто на измену решается. В общем, сама измена жены или мужа является попыткой эти проблемы решить, спасти семью, реализовав что-то извне, что в семье реализовать не получается.
Эта неудовлетворенность совсем не обязательно должна иметь сексуальный характер: часто в измене ищут просто человека, который уделит внимание, выслушает, поймет. Из практики психолога, такие люди изменяют чаще всего либо один раз в жизни, либо долго, но с одним партнером. Так они ищут и иногда находят понимание и теплые отношения.
Но так бывает, как правило. И как из любого правила, из него тоже бывают исключения, когда проблема кроется не только и не столько в семейных отношениях, сколько в самом изменнике. Стареющий мужчина будет гнаться за количеством покоренных женщин, чтобы регулярно подтверждать свои возможности. Женщина, чувствующая, что молодость проходит – за поклонниками, чтобы убеждаться, что она все еще красива. В случае таких измен, партнеры вполне могут быть каждый раз разные.
Но в любом случае важно понимать, что сам факт супружеской измены всегда говорит о проблемах во взаимоотношениях супругов. Вас не понимают… Вам не уделяют достаточно внимания… Вам не помогают справиться со своими страхами…
Старт группы "Близость и свобода в отношениях"
Отношения, тема которая вечно звучит множеством вопросов. Мы хотим на этом тренинге коснуться некоторых из них, чтобы каждый участник мог найти свои ответы.
Старт группы 6 декабря 2014 года
Длительность тренинга: 2 дня с 11.00 до 19.00 с перерывом на обед и кофе
Лекция: Вранье и правда в нашей жизни
ВРАНЬЕ И ПРАВДА В НАШЕЙ ЖИЗНИ
Каждый из нас сталкивается с ситуациями, где необходимо выбрать: солгать или сказать правду. Иногда мы пытаемся немного сгладить остроту выбора, например сказать полу-правду или немного приукрасить, умолчать о деталях...
Особое значение эти вопросы приобретают в значимых отношениях, с дорогими нам людьми. Так как цена за ошибку здесь очень высока - это доверие, а иногда и сами отношения.
На лекции мы будем говорить о непростом выборе: соврать или сказать правду в значимых отношениях
- в семье, с любимым человеком;
Какую стратегию выбрать – правдолюба, все сообщающего в глаза
Ведущий: Фризюк Михаил – психолог-консультант, гештальт-терапевт
Место проведения: г. Киев, ул. Лютеранская, 6 Б, офис 36
Дата и время начала: 25 ноября 2014 в 19.00
Стоимость: 70 грн
Предварительная запись обязательна, так как количество мест ограничено!
Телефоны для записи и вопросов:
Набор в группу обучения гештальт-терапевтов - I ступень (Киев)
Обучени гештальт-терапии I ступень.
Приглашаю всех, кто интересуется своей жизнью и внутренним ростом, у кого есть вопросы, на которые не найдены ответы, а также психологов, желающих овладеть гештальт-подходом в терапии и консультировании