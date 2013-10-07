Психолог, психотерапевт

В нашей стране и культуре понятие психолог прижилось намного прочнее, чем понятие психотерапевт. В действительности же, называя специалиста психологом люди очень часто имеют ввиду именно психотерапевта. Хотелось бы немного сменить акценты, расставив все на свои места.

Психологом может называться любой человек, получивший соответствующее высшее образование. Для того же, чтобы стать психотерапевтом, после окончания ВУЗа необходимо еще освоить практические методики работы с людьми. Именно этими практическими и современными знаниями отличается в первую очередь психотерапевт. Психолог же имеет лишь багаж академических университетских знаний.

На освоение уходят годы и даже вся жизнь, но только так можно стать действительно полезным людям.

Когда ищут психолога…

Психолога ищут в моменты замешательства. Когда что-то в жизни перестает нравится, или еще хуже – начинает мешать. Когда самостоятельно найти ответы и решить проблемы не получается. Когда приходит понимание, что оставаться самому бессмысленно.

Возникает вопрос: так кого же мы ищем, когда нам нужна помощь?

Ответ очевиден: нужен психолог и одновременно психотерапевт.

Что дает консультация психотерапевта…

Грамотный психолог - психотерапевт не дает рекомендаций и готовых рецептов. Он видит проблемные моменты и помогает взглянуть на них объективно.

Он не лечит и не учит жить, а оказывается тем надежной опорой и зеркалом, которое отражает жизнь такой, какая она есть. Общение с психотерапевтом иногда снимает «розовые очки», иногда наоборот – делает жизнь ярче.

А главное – дает возможность меняться самому и менять свою жизнь!